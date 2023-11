Italia-Slovenia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

L’Italia se la vedrà contro la Slovenia nella semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Si gioca sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), che vedrà la disputa di due incontri di singolare più un match di doppio. Dopo aver brillantemente superato il girone grazie alla vittoria ai danni di Francia e Germania, riportando l’Italia in semifinale dopo ben 9 anni, le azzurre di Tathiana Garbin proveranno a staccare il pass per l’atto conclusivo. E lo faranno da favorite visto che l’avversaria sarà la Slovenia, che a sorpresa ha sbaragliato la concorrenza di Australia e Kazakistan. Promosse a pieni voti in singolare Martina Trevisan e Jasmine Paolini, che dovrebbero vedersela contro Kaja Juvan (in gran forma) e Tamara Zidansek (che però si è ritirato per infortunio nell’ultimo match). Infine l’eventuale doppio, che potrebbe decidere il confronto, con Trevisan e Cocciaretto pronte a difendere i colori azzurri.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

Italia e Slovenia scenderanno in campo sabato 11 novembre a partire dalle ore 10.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita inoltre una diretta streaming. Questa è fruibile anche tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’impegno dell’Italia nella semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste al termine del confronto.