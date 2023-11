Italia-Serbia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Coppa Davis 2023

L’Italia se la vedrà contro la Serbia nella seconda semifinale della Coppa Davis 2023, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. A dodici mesi di distanza gli azzurri di Filippo Volandri tornano tra le migliori quattro Nazionali del mondo e ora non vogliono fermarsi. Anche perché Jannik Sinner sembra stia giocando sulla luna in questo momento, come dimostrato anche contro l’Olanda nei quarti di finale tra singolo e doppio. A distanza di pochi giorni l’altoatesino troverà per la terza volta Novak Djokovic in quella che può considerarsi la ‘bella’ dopo l’1-1 di Torino. Vedremo, invece, quali saranno le scelte relative al primo singolarista da parte dei due capitani.

L’incontro tra Italia e Serbia è in programma oggi, sabato 25 novembre, a partire dalle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). L’evento potrà essere seguito quotidianamente anche sulla Rai, che seguirà le sfide attraverso i suoi canali Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire le Finals di Coppa Davis in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (tramite abbonamento o gratis se tesserati FITP). L’emittente Supertennis potrà proporre, invece, solo differite degli incontri. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.