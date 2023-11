Juventus U23-Arezzo, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Arezzo, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Diciannovesimo posto in classifica dopo un avvio di campionato molto impegnativo e faticoso per la Juventus U23 che si trova nei bassi fondi della classifica lottando per non retrocedere. L’Arezzo, invece, oscilla fra la parte alta e la parte bassa della classifica in cerca di un’identità chiara e delineata. Match che partirà dalle 18.30 e che sarà n diretta su Sky Sport 252 e NOW.

SEGUI LA DIRETTA