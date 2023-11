Pescara-Cesena, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Cesena, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Per la capolista Cesena un impegno molto ostico contro il Delfino Ion quel dell’Adriatico sabato 25 novembre. I bianconeri sono appaiati in vetta alla classifica con la Torres con ogni punto che in questo momento potrebbe apparire pesante. Gli uomini di Zeman vogliono in tutti i modi avvicinarsi ai quartieri alti della classifica per provare una grande rimonta per la testa della classifica. La rincorsa parte proprio dalla gara contro il Cesena di oggi. Match che dirà start alle 20.45 in diretta su Sky Sport 252 e NOW.