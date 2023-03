Italia-Galles, Innocenti: “Vincere sarebbe fondamentale. Loro favoriti, spero sia una bella partita”

Marzio Innocenti, presidente della Fir, ha parlato alla vigilia del match del Sei Nazioni 2023 tra Italia e Galles, di scena all’Olimpico di Roma: “Sarà il Galles a partire favorito, lo dimostrano 150 anni di storia del loro rugby. Noi dovremo dare prova di aver colmato il gap“. Inevitabile il riferimento al successo ottenuto a Cardiff dodici mesi fa: “Nessuna pensava che potessimo conquistare la vittoria. Non può essere cambiato tutto, perciò piedi per terra. Sono sicuro che l’approccio sarà diverso un anno dopo, c’è più consapevolezza“. Infine, Innocenti ha concluso: “L’Italia merita la vittoria per come sta giocando. Tutti ci fanno i complimenti per il nostro gioco, perciò un successo sarebbe fondamentale. Ho grande fiducia nei miei ragazzi e non cambierei questa nazionale con nessun’altra. Spero che contro il Galles sia una bella partita, ma anche di festeggiare dopo“.