Italia-Taipei oggi in tv: canale, orario e diretta streaming World Baseball Classic 2023

Sta per terminare l’attesa per Italia-Taipei, partita valevole per il Gruppo B della World Baseball Classic 2023. Gli azzurri di Mike Piazza, dopo la vittoria al tie-break all’esordio contro Cuba, tornano in campo per conquistare un’altra vittoria importante per tenere vivo il sogno di centrare una storica qualificazione ai quarti. Dall’altra parte c’è la formazione di casa, reduce da una giornata di riposo dopo la sconfitta incassata all’esordio contro Panama. L’Italia è seconda nel raggruppamento alle spalle dei Paesi Bassi, mentre Taipei è quarta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di giovedì 9 marzo sul diamante del Taichung International Baseball Stadium di Taichung, a Taiwan. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Taipei della massima competizione mondiale per nazionali, che torna dopo sei anni di assenza.

STREAMING E TV – La partita Italia-Taipei della World Baseball Classic 2023 verrà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno, ma anche in diretta streaming su Sky Go e Now.