Tiro a segno, Europei 10 metri Tallinn 2023: bronzo Italia nel Mixed Team con Ceccarello e Sollazzo

Fantastica notizia per l’Italia in apertura degli Europei 10 metri di tiro a segno di Tallinn 2023. E’ medaglia di bronzo per gli azzurri nel mixed team, se la mettono al collo Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo nella carabina. Il duo italico è partito bene con il quinto punteggio nelle qualificazioni (628.8 punti) e poi nel bronze medal match ha sbaragliato la concorrenza fornita dai tedeschi Anna Janssen e David Koenders imponendosi per 16-6.

Al ventiseiesimo posto, invece, l’altra coppia azzurra formata da Martina Ziviani e Michele Bernardi. Medaglia d’oro per Norvegia 1 (Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Heg), capaci di imporsi sulla coppia di Israele composta da Jenny Stene ed Henik Larsen con un 16-10 in rimonta. Nel pomeriggio il programma prosegue con la finale della pistola femminile, fondamentale in quanto metterà in palio due carte olimpiche.