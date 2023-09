Italia-Canada in tv: data, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

L’Italia affronterà il Canada nella prima sfida del Girone A relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Dopo una settimana di polemiche gli uomini di Filippo Volandri sono pronti a scendere in campo a Casalecchio di Reno davanti al pubblico di casa. Impegno non facile contro i detentori del trofeo, quel Canada che ci ha sconfitto lo scorso anno in semifinale alle Finals. Tanti i dubbi di formazione da un lato e dall’altro, con il capitano dell’Italia che deve fare a meno sia di Berrettini che di Sinner e quello del Canada che non avrà Felix Auger-Aliassime e con uno Shapovalov in dubbio dato che non gioca da quasi un paio di mesi.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Italia e Canada scenderanno in campo mercoledì 13 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 per un programma che prevede, come ormai da tradizione, due singolari e un doppio. La copertura è affidata a Sky Sport con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Tennis (numero 203) e Sky Sport Uno (numero 201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Infine, sarà possibile vedere gli incontri di Coppa Davis anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), ma solamente in differita. Di seguito il programma completo con le dirette tv delle partite dell’Italia.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.