LIVE – Israele-Corea del Sud, finale terzo posto Mondiali Under 20 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Israele-Corea del Sud, finale terzo posto dei Mondiali Under 20 2023. Ultima gara per le due compagini, che in semifinale hanno sbattuto rispettivamente contro Uruguay ed Italia. Adesso, le due Nazionali potranno soltanto girare accanto al loro sogno, e si giocheranno quindi la medaglia di bronzo di questa competizione Fifa U20. Chi vincerà? Si parte alle ore 19:30 di domenica 11 giugno.

Sportface.it vi propone la diretta scritta aggiornata in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Israele-Corea del Sud (Ore 19:30)