Verona-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Torino, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Bentegodi partita delicatissima per i padroni di casa, che sono di nuovo in zona retrocessione e devono far punti per tornare provvisoriamente salvi quando poi mancheranno tre giornate alla fine. Per i granata invece nessun assillo di classifica. Si parte alle ore 12.30 di domenica 14 maggio, chi vincerà?

Verona-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone e Lorenzo Minotti.