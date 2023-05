Internazionali Roma 2023: ok Ruud e Medvedev, Rublev sorpreso da Hanfmann

Oltre alla sconfitta di Sinner per mano di Cerundolo, l’altra sorpresa di giornata agli Internazionali d’Italia 2023 è l’eliminazione di Andrey Rublev. Il campione di Monte-Carlo si è arreso in tre set al tedesco Yannick Hanfmann, che dopo aver eliminato Jarry, Fritz e Cecchinato si è tolto un’altra grande soddisfazione. 7-6 4-6 6-3 il punteggio in favore del tennista proveniente dalle qualificazioni, già protagonista a Madrid e bravo a confermarsi al Foro Italico. Al prossimo turno, Hanfmann se la vedrà contro un Daniil Medvedev che si è scoperto terraiolo. Il russo ha superato in due set Sascha Zverev per 6-2 7-6 dopo due ore di gioco, bissando il successo del mese scorso nel Principato.

Ai quarti di finale anche Casper Ruud, capace di prevalere agevolmente su uno spento Laslo Djere, ko per 6-1 6-3 in appena 70 minuti. Il giocatore scandinavo se la vedrà ora contro Cerundolo. Infine, successo in rimonta per Borna Coric, che ha estromesso dal torneo la sorpresa Fabian Marozsan. 3-6 6-4 6-3 il punteggio in favore del croato, che ha rispettato il pronostico della vigilia e ora attende il suo prossimo avversario, che uscirà dal derby tra rovesci a una mano tra Tsitsipas e Musetti.