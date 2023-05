Internazionali Roma 2023, Cerundolo: “Sinner tra i migliori al mondo, ho giocato molto bene”

Francisco Cerundolo ha commentato a caldo la sorprendente vittoria ai danni di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023: “Oggi ho giocato davvero bene, è stato un gran match. Lui è uno dei migliori giocatori del mondo e sapevo che sarebbe stata dura. Sono felice di avercela fatta. Oggi era nuvoloso, perciò il campo non molto veloce. Penso che lui abbia iniziato a sentirsi stanco a metà secondo set, io ne ho approfittato e nel complesso ho giocato bene, senza mostrare alcuna debolezza“.

“E’ stata dura perché il primo set è durato 1h15′ e l’ho perso pur giocando bene, perciò non è stato facile ripartire. Tuttavia mi sentivo bene, ho creduto in me stesso perché stavo giocando bene. Da lì in poi ho giocato addirittura meglio, probabilmente lui è calato e io ho colto l’opportunità. Sono molto felice per la vittoria – ha proseguito l’argentino – Ruud? Giocatore fantastico, l’anno scorso ha chiuso 2 o 3 mondo. Su terra rossa è uno dei in circolazione, perciò sarà un match duro. Entrambi amiamo queste condizioni. Spero di poter vincere e andare in semifinale“.

Cerundolo ha poi parlato della sua stagione e dei suoi progressi recenti: “Mi sento bene su quasi tutte le superfici, il che è molto importante per giocare ad alti livelli. A Miami ho raggiunto i quarti e sul duro avevo giocato bene anche a Indian Wells e Melbourne. La terra però è la mia superficie preferita, ci sono cresciuto e ci gioco da tutta la vita. Qui a Roma mi sento in grande fiducia e sto esprimendo un ottimo livello di tennis. Con il mio coach stiamo lavorando duramente dallo scorso anno per migliorare ed essere un giocatore più completo. Il mio tennis ‘poco argentino’? Credo che sia fondamentale adattarsi. Oggi il tennis è molto diverso, più aggressivo, rapido e fisico e il mio tennis ci si adatta bene“.