Commisso contro Cairo: Ma cosa vale il Torino? Suo giornale mi ha detto mafioso, causa ancora in corso”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è scagliato contro il numero uno del Torino, Urbano Cairo, presso il polo universitario di Scienze Sociali a Novoli, quartiere di Firenze. “La Gazzetta dello Sport, di cui il proprietario è Cairo, due anni fa mi ha dato del mafioso italo-americano e io l’ho querelato. Ovviamente ancora non è finita, la giustizia italiana è lenta come sapete e la causa è ancora aperta. Quando la Fiorentina ha vinto contro l’Udinese nelle prime pagine si è parlato solo di Inter, Juventus e un piccolo articolo sul Torino, ma cosa vale il Torino?. Ci sono altri proprietari stranieri in Italia, come quelli dell’Inter, del Genoa, ma nessuno li ha mai attaccati come ha fatto la Gazzetta dello Sport con me. Speriamo la paghino presto sul campo”.