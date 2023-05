Highlights Tortona-Trento 84-81, quarti di finale Playoff Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 80

Tortona batte Trento 84-81 nel match valido per la seconda partita della serie valida per i quarti di finale dei playoff di Serie A1 2022/2023 di basket. Prestazione solida dei padroni di casa, bravi a reggere l’urto della rimonta di Trento negli ultimi minuti e a mantenere il fattore campo. Ora si ritorna in campo per gara-3, in programma il 19 maggio a Trento.