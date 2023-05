Internazionali d’Italia 2023: buona la prima per Sinner, Fognini eterno

Il tennis azzurro continua ad essere protagonista degli Internazionali d’Italia 2023, di scena al Foro Italico e teatro di tanti match avvincenti. La giornata odierna di venerdì 12 maggio ha visto l’esordio delle teste di serie della parte alta del tabellone maschile, ma ha visto delinearsi anche il quadro del terzo turno del main draw femminile.

Il giocatore più atteso non poteva che essere Jannik Sinner, il quale ha esordito con una convincente vittoria ai danni del qualificato Kokkinakis. 6-1 6-4 il punteggio in favore dell’azzurro, che non solo ha vinto ma ha anche convinto ed ha meritatamente conquistato l’accesso al terzo turno. Ovviamente è ancora troppo presto per sbilanciarsi o tirare delle somme, ma partire bene era fondamentale e Jannik l’ha fatto. Sulla sua strada ora il lucky loser Shevchenko.

Avanti anche Fabio Fognini, che ha bissato il successo ai danni di Murray e in un Pietrangeli gremito ha liquidato in due set Miomir Kecmanovic. Prestazione maiuscola da parte del ligure, che ha incantato il pubblico romano con una serie di magie ed ha ritrovato un tennis che negli ultimi mesi sembrava aver perduto. Il suo cammino sembra ora essere destinato a volgere al termine dato che il suo prossimo avversario sarà Holger Rune. Sognare però non costa nulla e, a prescindere da come andrà, il match contro il danese si preannuncia scoppiettante.

La terza e ultima vittoria azzurra di giornata porta infine la firma di Camila Giorgi, che ha ribaltato il pronostico della vigilia e sconfitto per la terza volta in carriera la russa Alexandrova. Prima volta in carriera al terzo turno al Foro Italico per la giocatrice marchigiana, che non vinceva una partita a Roma da ben otto anni e ne ha portate a casa due in un colpo solo.

Al prossimo turno se la vedrà contro Karolina Muchova, che ha vinto un match pazzesco di quasi tre ore contro Martina Trevisan. La giocatrice ceca, la cui classifica attuale non rispecchia ancora il valore effettivo, ha persino annullato un match point nel terzo set, vinto poi per 7-5. L’unico precedente risale a Wimbledon 2021 e vide Muchova prevalere in tre set. Sconfitte infine Lisa Pigato e Jasmine Paolini, rispettivamente per mano di Daria Kasatkina ed Elena Rybakina.

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, spiccano le vittorie dei due detentori del titolo. Iga Swiatek ha rifilato un umiliante duplice 6-0 alla russa Pavlyuchenkova, mentre Novak Djokovic ha faticato contro l’argentino Etcheverry, riuscendo a prevalere per 7-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco. Buona la prima per gli scandinavi Ruud e Rune, mentre c’è stata un’ecatombe di teste di serie: eliminati (oltre a Kecmanovic) Shelton, Korda, Paul, Khachanov, Auger-Aliassime, Van de Zandschulp e De Minaur. Nel femminile, invece, Badosa ha vinto il big match contro una Jabeur non ancora al 100%. Bene anche Sakkari e Krejcikova.