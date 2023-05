Lazio-Lecce 2-2, Baroni: “Complimenti alla squadra per la determinazione”

“Faccio i complimenti a tutta la squadra, il Lecce non si è difeso ma è sempre andato a pressare la Lazio. Abbiamo patito all’inizio ma abbiamo fatto la prestazione che avevo chiesto, non dobbiamo essre preoccupati ma giocare. Adesso mettiamoci alle spalle questa prestazione e pensiamo a giocare la prossima con la stessa determinazione”. Lo ha detto il tecnico del Lecce Marco Baroni ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la Lazio. “Il Lecce ha sempre fatto delle belle prestazioni, purtroppo è un campionato difficile per noi. Contro questi avversari in Serie A non è mai facile e siamo stati bravi a chiudere gli spazi e andarli a prenderli. Abbiamo personalità, peccato perché specialmente in casa siamo stati penalizzati dagli episodi. Adesso recuperiamo energie, ce la metteremo tutta con la volontà che ha sempre contraddistinto questa squadra. La società e l’area tecnica mi hanno permesso di lavorare tranquillo e questa serenità l’abbiamo trasmessa al gruppo. Abbiamo lanciato una sfida a noi stessi, la squadra ci crede anche nei momenti di difficoltà: siamo vivi e vogliamo giocarcela a viso aperto fino in fondo. Non dobbiamo guardare gli altri ma solo noi stessi”, ha concluso Baroni.