Sport in tv venerdì 12 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per un’altra giornata di sport (venerdì 12 maggio) da seguire in tv con un palinsesto ricchissimo fin dal mattino. Si parte con le prove libere del Gp di Francia di MotoGP. A seguire spazio alla settima tappa (Capua – Gran Sasso d’Italia) del Giro d’Italia. Senza dimenticare il grande tennis degli Internazionali d’Italia che Sportface.it vi farà vivere minuto per minuto. Poi spazio al volley. Ma anche judo, scherma, canoa, pentathlon. Occhi anche sul calcio con Serie A, Bundesliga e Ligue 1 pronti per gli anticipi.