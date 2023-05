Internazionali d’Italia Roma 2023, Rune di rimonta: sconfigge Ruud in tre set e vola in finale

Holger Rune è il primo finalista degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Al Foro Italico di Roma il giovane tennista danese rimonta il norvegese Casper Ruud e lo sconfigge con lo score finale di 6-7(2) 6-4 6-2 dopo due ore e quarantadue minuti di battaglia. Grandi rimpianti per il finalista del Roland Garros che era in vantaggio per 7-6 4-2 prima di subire la rimonta. Per Rune si tratta della seconda finale in un 1000 dopo quella ottenuta a Montecarlo, domani se la vedrà con il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

PRIMO SET – La partita comincia a livelli molto alti, Rune vince un secondo game laborioso ma con un paio di discese a rete riesce a tenere il suo servizio inaugurale. Il match è godibile: piovono i vincenti e anche il pubblico del campo centrale si diverte. Nel sesto gioco, sul 3-2 Ruud, Rune rimonta un pericolosissimo 0-40 ma in qualche modo ne viene fuori. Ruud alla battuta è invece perfetto: non offre nessuna chance al suo avversario, è bello centrato e i suoi colpi mettono in difficoltà il giovane danese. L’epilogo più giusto per questa prima frazione di gioco è il tie-break: Ruud scappa via sul 5-0 e chiude agevolmente per 7-2.

SECONDO SET – Rune sembra spalle al muro, la qualità della partita sembra scemare ad inizio del secondo set. Sul 2-2 arriva il primo break dell’intero incontro: lo piazza Ruud che si invola sul 4-2. La partita sembra praticamente finita con un solo giocatore in campo, ma Rune in qualche modo, anche chiamando un medical time-out, si rimette in gioco. Piazza un parziale di quattro games di fila e ribalta totalmente l’inerzia dell’incontro: si va al terzo e decisivo set, 6-4.

TERZO SET – Ruud accusa il colpo, viene travolto dal gioco esuberante del danese che adesso sembra irresistibile. Nel quarto game si spezza definitivamente l’equilibrio con Rune che brekka il norvegese e si invola sul 4-1 prima e sul 5-2 dopo. Ruud non né ha più e cede di schianto perdendo per la seconda volta nel parziale il servizio: è la parola fine. In finale ci va Rune.