Juventus, Fagioli operato alla clavicola: recupero in due mesi

“Questa mattina Nicolò Fagioli è stato operato di osteosintesi della frattura della clavicola destra: l’intervento è stato eseguito dal prof. Roberto Rossi, alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, presso la clinica Sedes Sapientiae; i tempi di recupero sono di circa 2 mesi”. Lo scrive la Juventus in una nota sul suo sito ufficiale, a proposito delle condizioni del centrocampista classe 2001 che in questa stagione è sceso in campo 37 volte, realizzando tre gol.