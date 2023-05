Premier League, ennesimo tonfo del Tottenham: 1-3 per il Brentford che ora vede l’Europa

Altro, ennesimo, passo falso del Tottenham in questa stagione del tutto negativo. Questa volta giustiziere degli Spurs è il Brentford che sbanca la casa del Tottenham con un roboante e chiaro 3-1. Ora per gli uomini di Mason c’è il rischio di uscire dalla zona europea con proprio il Brentford alle calcagna degli Spurs. Il match sembra mettersi subito in discesa per il Tottenham con il solito Harry Kane che all’ottavo deposita in rete una buona azione corale. Il gol, però invece di infiammare la squadra di Mason la fa addormentare. E non ci si può addormentare se difronte hai il Brentford di questa stagione, sorpresa insieme al Brighton di De Zerbi. Infatti, gli ospiti crescono di minuto in minuto e nella ripresa trovano subito il gol del pareggio con Mbeumo all’ottavo gol stagionale. Non sarà l’ultimo però. Infatti, dopo una decina di minuti è ancora l’esterno ospite a portare in vantaggio il Brentford con un gran gol. L’ansia e la contestazione si iniziano a sentire per gli uomini di Mason che perdono la testa. Prima di chiudere con l’ennesima sconfitta in stagione, c’è spazio per il 3-1 firmato da Wissa.