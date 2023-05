Spezia-Milan, Semplici: “Non abbiamo più nulla da perdere, dobbiamo giocarcela”

Il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, a due giorni dalla partita del Picco contro il Milan valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Possiamo e dobbiamo giocarcela fino in fondo. Ci siamo ritrovati la mattina successiva la partita contro la Cremonese per metabolizzare la sconfitta e non passare una settimana a rimuginare. Ora non abbiamo più nulla da perdere e spero che questo ci aiuti a portare a casa il risultato sin da sabato. Mancano poche partite, ma nella squadra c’è grande unità e la voglia di non darsi per vinti fino alla fine. Li ho visto bene in settimana, consci del fatto che affrontiamo una squadra che sta giocando la semifinale di Champions League. In qualsiasi modo, dobbiamo riuscire a fare risultato”.

Sulla possibile formazione da schierare in campo: “Nzola? Valutiamo se farlo giocare assieme a Shomurodov, sono due attaccante che si potrebbero completare. Vediamo se ci sarà questa possibilità. In preparazione alla gara ho detto di non pensare all’importanza della gara ma solo a fare il proprio compito. Cancellare la pressione”.

Per sostenere la squadra è arrivato in Italia anche il presidente americano Philip Platek, che ha fissato un premio in caso di salvezza: “La società sta facendo di tutto per farci stare sereni. C’è il premio salvezza, ma noi non giochiamo per quello. Ci sono ragazzi responsabili, che sanno cosa perderebbero dal punto di vista sportivo in caso di retrocessione”.