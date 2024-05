Internazionali d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco qualificazioni lunedì 6 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di lunedì 6 maggio. Prima giornata dedicata alle qualificazioni, dato che prendono il via sia il tabellone maschile che quello femminile. Tantissimi incontri sparsi per i tanti campi del Foro Italico, dal Grandstand al Pietrangeli passando per tutti gli altri.

GRAND STAND ARENA

Ore 10:00 – (6) Kokkinakis vs Atmane

a seguire – (8) Kovacevic vs (WC) Passaro

a seguire – (12) Bai vs Krunic

a seguire – (5) Tauson vs Sharma

a seguire – (10 Wolf vs Zapata Miralles

Non prima delle 16:00 – (8) Siegemund vs (WC) Ricci

CAMPO PIETRANGELI

Ore 10:00 – (11) Masarova vs (WC) Rocchetti

a seguire – (6) Tomova vs (WC) Abbagnato

a seguire – (WC) Maestrelli vs (18) Shang

a seguire – (WC) Vincent Ruggeri vs (21) Gasquet

a seguire – (2) Dodin vs Galfi

Non prima delle 16:00 – (1) Nakashima vs (WC) Fatic

COURT 12

Ore 10:00 – Pigossi vs (19) E.Andreeva

a seguire – (4) Pera vs Watson

a seguire – (11) Bergs vs Kypson

a seguire – Svajda vs (20) Van De Zandschulp

a seguire – (12) Tirante vs Bagnis

Non prima delle 16:00 – Niemeier vs (22) B. Fruhvirtova

COURT 1

Ore 10:00 – (10) Dart vs Sramkova

a seguire – Parrizas Diaz vs (20) Zarazua

a seguire – (WC) Alvisi vs (13) Gracheva

a seguire – Medjedovic vs (15) Ugo Carabelli

a seguire – (9) Marterer vs (WC) Picchione

COURT 2

Ore 10:00 – (ALT) Mpetshi Pericard vs (16) Barrer

a seguire – Schwartzman vs (13) Ramos Vinolas

a seguire – (WC) Oradini vs (23) Monteiro

a seguire – (WC) Ruggeri vs (21) Volynets

a seguire – (3) Golubic vs (WC) Ambrosio

COURT 3

Ore 10:00 – Semenistaja vs (14) Bouzas Maneiro

a seguire – Parks vs (24) Sasnovich

a seguire – Mandlik vs (16) Bondar

a seguire – Moreno de Alboran vs (14) Varillas

a seguire – (2) Coria vs Kopriva

COURT 4

Ore 10:00 – Piros vs (24) Ajdukovic

a seguire – (4) Moutet vs Dzumhur

a seguire – (3) Daniel vs Albot

a seguire – Danilovic vs (17) Rakhimova

Non prima delle 16:00 – Vickery vs (15) Riera

COURT 6

Ore 10:00 – (7) Gaston vs Meligeni Alves

a seguire – (5) Garin vs Kukushkin

a seguire – (7) Carle vs Arango

a seguire – Miyazaki vs (23) Cornet

a seguire – De Jong vs (22) Rodionov

COURT 13

Ore 10:00 – Vacherot vs (19) Mayot

a seguire – Nava vs (17) Muller

a seguire – (1) Cristian vs Baptiste

a seguire – Preston vs (18) Timofeeva

a seguire – (9) Hibino vs Starodubtseva