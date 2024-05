Roma-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sky o Dazn Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Juventus, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico va in scena un match molto importante per entrambe le squadre: i giallorossi vogliono consolidare il quinto posto e tenere a distanza l’Atalanta, mentre i bianconeri puntano a blindare il terzo posto e ottenere la tanto ambita qualificazione alla prossima Champions League. La partita si preannuncia estremamente equilibrata, ma i bookmakers vedono leggermente favorita la squadra di Allegri, probabilmente in virtù delle fatiche europee della Roma. La sfida è in programma oggi, domenica 28 aprile alle ore 20:45. Diretta in streaming su Dazn.