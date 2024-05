Basket, i verdetti dell’ultima giornata di regular season Serie A 2023/24: Virtus Bologna prima e Milano seconda, retrocedono Pesaro e Brindisi

Si è appena conclusa l’ultima giornata della regular season di Serie A 2023/24. La Virtus Bologna strapazza la Dolomiti Energia Trento e si prende il primo posto in classifica e quindi il fattore campo nei play-off. Match senza storia per Belinelli e compagni, che affondano la compagine trentina con il roboante punteggio di 108-61. Le V Nere affronteranno ai play-off l’ottava classificata ovvero Tortona.. La formazione di Galbiati era comunque sicura di accedere ai play-off: lo farà da settima classificata e affronterà l’Olimpia Milano. Proprio i meneghini hanno infatti chiuso al secondo posto grazie alla vittoria al cardiopalmo sul campo della Vanoli Cremona per 73-72. I padroni di casa hanno condotto la gara per larghi tratti, ma alla fine hanno dovuto cedere allo scadere dopo la tripla di capitan Melli. Decisiva anche la prova di Mirotic, che al rientro piazza 25 punti in 21′. Terzo posto nella griglia play-off per la Germani Brescia, che vince in casa contro Brindisi con il netto punteggio di 94-75, al termine di una gara da dentro e fuori per gli ospiti ma mai in discussione. Della Valle e compagni affronteranno dunque Pistoia, che ha chiuso al sesto posto dopo la sconfitta 96-78 in casa contro Varese.

IL QUADRO COMPLETO DEI PLAY-OFF

Completa il quadro dei play-off la Reyer Venezia, che era già sicura del quarto posto e affronterà la Unahotels Reggio Emilia. Non ha avuto effetti sulla classifica infatti la sconfitta sonante dei biancorossi per 95-63 in casa del Banco di Sardegna Sassari, che raggiungono in classifica Tortona con 28 punti ma sono fuori dai play-off in virtù degli scontri diretti. Stessa sorte anche per la GeVi Napoli, che ha comunque trionfato 102-92 in casa contro Scafati. Nella lotta salvezza invece ad avere la peggio sono le ultime due della vigilia, ovvero Brindisi e Pesaro. Nessuna delle due è infatti riuscita a ribaltare il pronostico: i pugliesi hanno perso nettamente in casa di Brescia, mentre la Vuelle esce sconfitta 91-79 dal Taliercio contro la Reyer e retrocede in A2 dopo 17 anni. Salva invece la Nutribullet Treviso, che fuga ogni dubbio sulla salvezza battendo 87-74 la Bertram Tortona.