Internazionali d’Italia 2024, Djokovic: “Voglio andare lontano a Roma, ma l’obiettivo è essere al top a Parigi”

“Ho avuto modo di riposare e allenarmi. Penso di essere su una buona strada per raggiungere il picco al Roland Garros di Parigi. Spero di poter giocare meglio qui a Roma di quanto non abbia fatto a Monte-Carlo. L’obiettivo è ovviamente quello di andare avanti. Il forfait a Madrid? Semplicemente non era nel mio programma”. Novak Djokovic parla così nella sua prima conferenza stampa al Foro Italico in vista degli Internazionali d’Italia 2024. Un periodo di cambiamenti per il n°1 al mondo, dall’allenatore al preparatore atletico: “Al momento sto lavorando con un fitness coach con il quale ho già lavorato per molti anni. Non ci è voluto molto tempo per adattarsi al suo programma e approccio. Ci conosciamo molto bene. Quindi, sì, sono contento del modo in cui sono andati gli ultimi 10/14 giorni in termini di allenamento e preparazione verso questo torneo e ancor di più Roland Garros, Wimbledon e Giochi Olimpici”, ha aggiunto il serbo.

“Quella contro Nadal è probabilmente una delle sfide più grandi che puoi avere nel tour. A Parigi l’ho sfidato probabilmente più di quanto qualsiasi altro giocatore abbia giocato con lui su quel campo. A lui piace stare molto indietro, ci sono volte in cui ti senti come se fosse impenetrabile. È come un muro. È davvero una sfida fondamentale affrontarlo al Roland Garros”, ha proseguito Djokovic in risposta alle domande dei giornalisti sul ritorno in campo del campione maiorchino. “Nadal è un atleta incredibile. La tenacia e l’intensità che porta in campo, soprattutto lì, sono qualcosa che si è visto molto raramente, credo, nella storia di questo sport. Sono sicuro che sarà un torneo molto emozionante per lui, come probabilmente lo è stato a Madrid e qui a Roma”, ha aggiunto.