Tiro a Volo, Coppa del Mondo skeet Baku 2024: bene gli azzurri dopo tre serie di qualificazione

Questa mattina le pedane dell’Olympic Shooting Complex di Baku hanno ospitato le prime tre serie di qualificazione della gara di Coppa del Mondo di Skeet. Al maschile la classifica provvisoria è guidata dal britannico Ben Llewellin, unico tiratore tra quelli in gara a non aver sbagliato nulla e ad andare a riposo con un perfetto 75/75. Con un solo errore lo tallonano quattro tiratori con 74/75. Tra questi l’azzurro Marco Sablone (Fiamme Oro). In scia anche Elia Sdruccioli (Esercito) con 73/75, mentre Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) domani ripartirà dal punteggio di 71/75.

Al femminile la migliore in pedana è stata la georgiana Elizaveta Boiarshina, in prima posizione provvisoria con 73/75. Nel gruppetto delle inseguitrici più vicine e in odore di finale ci sono Martina Maruzzo e Sara Bongini (Fiamme Oro) con 71/75. In forte ritardo Giada Longhi (Fiamme Oro) con 63/75.

In pedana solo per i punti ranking Niccolò Sodi (Aeronautica Militare), che oggi ha fatto registrare un ottimo 74/75, ed Erik Pittini (Fiamme Oro), a riposo con 71/75. Domani la gara individuale proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione al termine dei quali i migliori sei tiratori di ogni classifica si sfideranno nelle finali, in programma a partire dalle 13.30 italiane.