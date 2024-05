Gli Internazionali d’Italia perdono un altro protagonista: forfait di Matteo Berrettini

L’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia deve fare i conti con un altro illustre ritiro: Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo. “Mi sembrava giusto parlare guardandovi e dicendovi che non riuscirò a giocare. Ho provato a fare di tutto per giocare, ma semplicemente non sono pronto per competere. Rischio di farmi male. Ho dovuto mettere da parte il cuore. Mi sembra già di averla vissuta questa situazione. Volevo comunicarlo senza parlare sui social, dato che siamo in casa mi sembrava pià giusto dirla così e sperare che il 2025 sia l’anno buono per Roma”, ha annunciato l’ex numero sei al mondo in conferenza stampa.

Il tennista romano, assente dai campi dal Masters 1000 di Monte-Carlo, ha provato in questi giorni a recuperare in extremis in vista del torneo di casa, ma è costretto ancora una volta a rinunciare. “È difficile spiegare cosa sento perché non c’è un infortunio, un trauma. È la sensazione che potrebbe succedere qualcosa perché non sono pronto, mi manca allenamento. Ho preso qualcosa che mi ha debilitato e fondamentalmente non mi sento pronto. Io questo torneo lo voglio giocare per arrivare in fondo, per sentirmi bene. Non è giusto per la mia storia. C’è grandissima tristezza”, ha concluso Berrettini. L’ultima partita di Matteo al Foro Italico risale al 2021, quando perse al terzo turno da Stefanos Tsitsipas.