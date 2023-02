Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: Italia con Pellegrino/De Fabiani e Sanfilippo/Monsorno nelle team sprint

La Fisi ha annunciato la composizione delle due coppie italiane che domani disputeranno le team sprint in tecnica libera di Planica, valevoli per i Mondiali 2023 di sci nordico. In campo maschile a difendere i colori azzurri saranno Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, coppia collaudata che cercherà di vendere cara la pelle sognando di centrare un’altra medaglia. Al femminile invece l’Italia sarà rappresentata dall’ex biathleta Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno, con le azzurre che proveranno a portare a casa il miglior risultato possibile. In questo caso però il podio sembra decisamente fuori dalla portata.