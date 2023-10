Inter-Roma, Lukaku: i tifosi nerazzurri useranno un’app al posto dei fischietti

Da diversi giorni i tifosi dell’Inter avevano reso nota l’accoglienza riservata a Lukaku per il ritorno a San Siro. In occasione della partita tra nerazzurri e Roma, gli interisti avevano intenzione di usare 30.000 fischietti per ciriticare l’attaccante che durante l’estate ha lasciato Milano per unirsi ai giallorossi. Poco prima della gara però i fischietti sono stati vietati e la Curva Nord ha deciso di optare per un’app, Whistle, che simula il suono dei fischietti, anche se meno rumoroso.