Bundesliga 2023/2024, Lipsia spietato: travolto il Colonia con un netto 6-0

C’è anche il Lipsia tra le prime della classe in Bundesliga 2023/2024. Passato sotto traccia per via di un inizio di stagione non eccellente, tanto da collocarsi una manciata di punti alle spalle delle prime della classe, il club di Marco Rose ha risposto sul campo a suon di vittorie e si è riportato nelle posizioni di vertice.

A senso unico il match della nona giornata di scena alla Red Bull Arena, dove il Lipsia ha travolto per 6-0 il Colonia. A sbloccare la gara è stato Timo Werner, che al 15′ ha trasformato il calcio di rigore per l’1-0. Nel finale di primo tempo si è invece scatenato Lois Openda, bravo a raccogliere due assist di Xavi Simons e realizzare altrettante reti. Nel mezzo, è arrivato anche il tris di Raum, al secondo gol in campionato.

Nel finale c’è stata infine gloria per Sesko, che all’88’ – a poco più di 10 minuti dal suo ingresso in campo – ha trovato la via del gol, fissando il punteggio sul 5-0. Partita finita? No, perché al 92′ Baumgartner ha “chiuso il set”, siglando la rete del 6-0. Il Lipsia sale dunque a quota 20 punti, a -3 dal Bayern capolista (in attesa del Leverkusen). Resta invece in fondo alla classifica il Colonia, penultimo a quota 4 punti.