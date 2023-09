Sono 75.571 gli spettatori che stanno assistendo al derby tra Inter e Milan, sfida in corso per la quarta giornata della Serie A 2023/2024. A comunicarlo è la società nerazzurra, che gioca la partita in casa. L’incasso è di oltre 6 milioni di euro, il che vuol dire che questo match è il secondo nella storia con il più alto incasso nel nostro campionato.