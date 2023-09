Wta Bucarest 2023, Sara Errani in finale: Semenistaja battuta in due set

Sara Errani ha conquistato l’accesso alla finale del torneo Wta 125 di Bucarest, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa della capitale rumena. La giocatrice romagnola, numero 4 del tabellone, ha battuto in due set la lettone Darja Semenistaja con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Domani l’azzurra si giocherà quindi il titolo contro l’australiana Astra Sharma, numero 212 del ranking mondiale, che ha sconfitto la padrona di casa Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-2 2-6 6-2.

Nel primo set Errani si è fatta recuperare un break di vantaggio in due occasioni, salvo poi chiudere grazie al break ottenuto nell’ottavo gioco. Ancora più break nel secondo set, con Semenistaja totalmente incapace di tenere il servizio: Errani prima spreca un match point sul 5-2, poi chiude nel game seguente con l’ottavo break ai danni della sua avversaria.