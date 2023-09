Fiorentina-Atalanta, i convocati di Gasperini: torna Hateboer, out Palomino e Holm

I convocati di Gian Piero Gasperini per Fiorentina-Atalanta, match della quarta giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione 22 giocatori per la trasferta in casa dei viola, con la bella novità di Hans Hateboer che torna tra i convocati per la prima volta da febbraio dopo l’infortunio al crociato. Allo stesso tempo però l’allenatore della Dea dovrà fare a meno di Palomino e Holm, il tutto a pochi giorni dall’inizio del tour de force europeo che vedrà l’Atalanta in campo per 7 volte in 22 giorni.

I convocati di Gasperini

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi

Difensori: Bakker, Djimsiti, Hateboer, Kolasinac, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zappacosta, Zortea

Centrocampisti: Adopo, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Miranchuk, Pasalic

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Muriel, Scamacca