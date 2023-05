Inter-Lazio, l’esultanza di Bobo Vieri al gol del 2-1 di Gosens (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

È diventato immediatamente virale il video dell’esultanza di Bobo Vieri in occasione del gol del 2-1 di Robin Gosens. Presente a San Siro per Inter-Lazio, l’ex attaccante dei nerazzurri è esploso di gioia per la rete del tedesco ed è schizzato dalla sedia con in braccio la figlia, esultando insieme ai suoi vicini di posto per il vantaggio dell’Inter. Ecco il video della celebrazione di Vieri.