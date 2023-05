Corsa Champions League, i calendari a confronto delle ultime sei giornate Serie A 2022/2023

Sei squadre in sei punti per tre posti: è la volata per la Champions in Serie A 2022/2023. La Lazio è seconda ma viene da due sconfitte consecutive, ma insieme all’Atalanta (55 punti), ha il vantaggio di una volata Champions senza l’impegno europeo. Ad una lunghezza dai biancocelesti, c’è la Juventus che dovrà fare i conti con la semifinale di Europa League con il Siviglia, mentre l’altro impegno è nell’aula della Corte federale d’appello per il nuovo processo dopo il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. A 57 punti ci sono Inter, Milan e Roma. Le prime due impegnate nell’euroderby, i giallorossi di scena nel doppio confronto con il Bayer Leverkusen.

Calendario

LAZIO: Sassuolo, MILAN, Lecce, UDINESE, Cremonese, EMPOLI

JUVENTUS: Lecce, ATALANTA, Cremonese, EMPOLI, Milan, UDINESE

INTER: HELLAS VERONA, ROMA, Sassuolo, NAPOLI, Atalanta, TORINO

MILAN: Cremonese, Lazio, SPEZIA, Sampdoria, JUVENTUS, Hellas Verona

ROMA: MONZA, Inter, BOLOGNA, Salernitana, FIORENTINA, Spezia

ATALANTA: Spezia, Juventus, SALERNITANA, Hellas Verona, INTER, Monza

In maiuscolo le trasferte