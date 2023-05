Hockey ghiaccio: Italia prima nel girone a punteggio pieno, battuta 6-1 la Corea del Sud

Seconda vittoria per l’Italia di hockey su ghiaccio, che dopo il successo sulla Romania batte anche la Corea del Sud con il punteggio di 6-1. Tutto facile per gli azzurri, che sbloccano la gara al 5′ con Mantenuto e raddoppiano al quarto d’ora con Frigo. Il tris arriva invece a due secondi dal termine del periodo centrale con Larkin. L’Italia dilaga poi con Frigo, McNally e Mantenuto. Inutile il gol del bandiera degli avversari con Kisung Kim. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Damian Clara, che al suo debutto da starting goalie convince e sfiora lo shutout. Primo posto del girone dunque per il Blue Team, a punteggio pieno. Appuntamento ora a martedì 2 maggio contro la Polonia.