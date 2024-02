Highlights Sinner-Raonic 7-6, 1-1: Atp 500 Rotterdam 2024 (VIDEO)

Sinner sfida Raonic nell’incontro valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam, partita terminata improvvisamente per il ritiro del canadese. Prima dell’abbandono del campo da parte di Raonic, i due danno spettacolo in un primo set molto combattuto e terminato 7-6. Questi sono i migliori momenti dell’incontro:

