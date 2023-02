Terremoto in Turchia, l’ex portiere Volkan Demirel in lacrime tra le macerie (VIDEO)

di Redazione 97

Un appello, una richiesta di aiuti, perché “la gente sta morendo”. Volkan Demirel, ex portiere del Fenerbahce, ora allenatore dell’Hatayspor, in una diretta instagram è scoppiato a piangere, mentre chiedeva aiuto dopo il terribile terremoto che è costato la vita a migliaia di persone tra Turchia e Siria. La provincia di Hatay è tra le più colpite, come testimoniano le immagini. Distrutta anche la pista dell’aeroporto, mentre un gasdotto è esploso nella notte.