Inter, la Curva Nord spinge per la permanenza di Barella: “Presente e futuro, intoccabile”

I tifosi dell’Inter non vogliono assolutamente privarsi di Barella. Nelle ultime ore, diverse voci proveniente dall’Inghilterra lo vorrebbero accostato ad alcuni club di Premier League, Newcastle su tutti. A confermare però la voglia di tenere il centrocampista azzurro a Milano, la Curva Nord ha postato una storia su Instagram, dove spinge proprio in questa direzione. Sicuramente però, sarà una lunga estate per quanto riguarda l’ex Cagliari. Ecco l’immagine in questione.