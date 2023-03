Qualificazioni Europei 2024, il calendario dell’Italia: tutte le partite e gli orari

Il programma e il calendario dell’Italia nella fase di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Per la fase di qualificazione si parte il 23 marzo del 2023, giorno delle prime gare del percorso che porterà in Germania. L’ultima giornata di qualificazione si svolgerà il 19-21 novembre del 2023. Dopo la delusione mondiale, il gruppo azzurro vuole presentarsi al torneo tedesco da campione in carica e con ritrovata fiducia nei propri mezzi. Di seguito ecco il calendario azzurro con tutte le partite e gli orari.

Giovedì 23 marzo

Ore 20:45, Italia-Inghilterra

Domenica 26 marzo

Ore 20:45, Malta-Italia

Sabato 9 settembre

Ore 20:45, Macedonia del nord-Italia

Martedì 12 settembre

Ore 20:45, Italia-Ucraina

Sabato 14 ottobre

Ore 20:45, Italia-Malta

Martedì 17 ottobre

Ore 20:45, Inghilterra-Italia

Venerdì 17 novembre

Ore 20:45, Italia-Macedonia del nord

Lunedì 20 novembre

Ore 20:45, Ucraina-Italia