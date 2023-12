Inter, dal Cile: “Gallardo ha contattato Alexis Sanchez per convincerlo ad accettare l’Al-Ittihad”

Secondo quanto riportato dalla stampa cilena, il tecnico dell’Al-Ittihad Marcelo Gallardo, avrebbe contattato Alexis Sanchez per convincerlo a giocare in Arabia Saudita. L’ex marsigliese non sta avendo vita facile nelle file dei nerazzurri e a metà stagione vanta due gol su 12 partite giocate. Già in passato, quando era al River Plate, Gallardo aveva cercato l’attenzione di Sanchez, che però si era detto convinto di voler rimanere nel circuito europeo.