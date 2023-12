Inter, l’obiettivo di mercato Buchanan non convocato dal Club Brugge per l’ultima partita del 2023

Il calciomercato di gennaio ancora non prende il via, ma la trattativa che potrebbe portare Tajon Buchanan all’Inter pare ormai ben avviata. Il calciatore canadese, esterno destro, è in scadenza a giugno del 2025 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con i belgi del Club Brugge, sua squadra attuale. E anche in occasione dell’ultima sfida del 2023, quando domani la sua formazione affronterà l’Union Saint Gilloise, Buchanan non è stato convocato. Il calciatore e il suo club sembrano solo aspettare l’offerta da parte dei nerazzurri.