NY Knicks-Milwaukee Bucks oggi in tv: canale, orario e diretta streaming NBA Christmas Day 2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra New York Knicks e Milwaukee Bucks, che apre il Christmas Day NBA 2023. Come da tradizione la giornata di Natale dell’NBA si apre al Madison Square Garden di Manhattan, dove Julius Randle e compagni ospiteranno i Bucks di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Le due squadre si sono affrontate meno di 48 ore fa con il netto successo dei Bucks per 130-111. La palla a due è prevista oggi, lunedì 25 dicembre, alle ore 18:00. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e NBA League Pass.