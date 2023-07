Inter: i capitani Lautaro e Alborghetti presentati in stile Barbie

Cavalcando la popolarissima onda che sui social sta portando al grande pubblico il film di Barbie, l’Inter ha annunciato in maniera davvero singolare i nuovi capitani dei nerazzurro. Lautaro Martinez e Lisa Alborghetti sono infatti stati annunciati come portatori della fascia per la prossima stagione, rispettivamente per la squadra maschile e femminile. Ecco il post social, dove i due sono ritratti come se fossero delle “bambole” della Mattel. Ugualemente Nicolò Barella e Frederikke Thogersen sono stati nominati come vice-capitani.