Wta Losanna 2023: Cocciaretto supera in tre set Riera e raggiunge i quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto in tre set Julia Riera e si è qualificata per i quarti di finale del WTA 250 di Losanna 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Altra vittoria lottata per l’azzurra, che al debutto aveva avuto la meglio in rimonta sulla beniamina di casa Naef e al secondo turno si è ripetuta. 6-1 3-6 6-3 il punteggio dell’incontro, portato a casa da Elisabetta dopo ben 2h38′. Al prossimo turno, Cocciaretto se la vedrà contro la russa Elina Avanesyan, ottava forza del seeding.

CRONACA – Primo set dominato dall’azzurra, che si porta sul 5-0 vincendo un paio di game lunghi in risposta e tenendo agevolmente il servizio. Riera finalmente si sblocca ed evita il bagel, ma il parziale finisce nelle mani di Elisabetta per 6-1. Più equilibrata la seconda frazione, in cui le due giocatrici giungono sul 2-2 senza sussulti. Qui sale in cattedra Riera, che vince quattro game infiniti ai vantaggi e riesce a mettere la testa avanti, strappando il set a Cocciaretto per 6-3. Infine, nel terzo parziale si susseguono break e contro break prima che, a partire dal 2-2, la giocatrice marchigiana vinca tre giochi di fila, trovando l’allungo decisivo. Riera prova a stringere i denti e resistere, ma al terzo match point finalmente Elisabetta può esultare.