Ciclismo: l’Uci sospende Maciejuk per 30 giorni dopo aver provocato una caduta al Giro delle Fiandre

L’Uci ha deciso di sospendere il ciclista polacco Filip Maciejuk per 30 giorni. Il polacco del team Bahrain Victorious, lo scorso aprile, al Giro delle Fiandre, aveva recuperato il gruppo correndo al lato della strada, poi era finito in una pozzanghera e aveva perso il controllo della bici, causando la caduta di numerosi ciclisti. Il ciclista era stato inizialmente escluso dalla corsa per “manovra scorretta”. Adesso è arrivata la senteza che lo obbliga a 30 giorni di stop.