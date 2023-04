Inter, Bonolis infiamma la gara con la Juventus: “Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro”

Il presentatore, nonchè tifosissimo dell’Inter, Paolo Bonolis, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia di CoppaItalia contro la Juventus. Ecco le sue, come sempre, provocatorie dichiarazioni: “Di nuovo la Juve, a poca distanza dal ‘caso Rabiot’… La Juve è stata fortunata, fa un gol e si chiude, è utilitaristica. Kostic pericolo numero 1? No – sorride – è l’arbitro…”

E ancora: “Chi temo di più? Mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio. Vorrei scendere in campo anch’io, ma non posso, ho quasi 62 anni, una “certa”!”.