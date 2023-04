Champions League 2022/2023, Napoli-Milan: inizia la vendita dell’ultima quota di biglietti

Tremite un comunicato ufficiale, il Napoli ha fatto sapere che, a partire dalle ore 10, sono in vendita nuovi biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan. “La SSC Napoli comunica che, per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile, è in vendita oggi dalle ore 10 l’ultima quota di biglietti di 930 Distinti Superiori e 1480 Curve Superiori”, si legge nella nota.