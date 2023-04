Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner scala tra le prime 8 teste di serie del tabellone

Non arrivano buone notizie per gli organizzatori e il pubblico del Masters 1000 di Monte-Carlo, al via domenica senza tre dei suoi protagonisti più attesi. Carlos Alcaraz, Rafa Nadal e Felix Auger-Aliassime hanno tutti annunciato che non prenderanno parte al torneo per problemi fisici. Ritiri che però aiutano il nostro Jannik Sinner, il quale diventa testa di serie numero sette del tabellone in questo momento. Questo significa aver un bye al primo turno, con l’esordio che avverrà solamente tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Jannik – al suo esordio stagionale sul rosso – tenterà di difendere i quarti di finale conquistati lo scorso anno.

ENTRY LIST AGGIORNATA