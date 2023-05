Inter-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Atalanta, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. L’Inter cerca di conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, mentre i bergamaschi – ormai sicuri di tornare in Europa – ancora sperano di poter piazzare il colpaccio e riuscire ad entrare tra le prime quattro della classifica. Sarà partita vera a San Siro, con i padroni di casa che dovranno anche gestire le forze dopo l’impegno di Coppa Italia e una finale di Istanbul sempre più vicina. La sfida è in programma oggi, sabato 27 maggio alle 20:45 a San Siro. Diretta su Sky Sport e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW.